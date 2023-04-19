У підмосковній Балашисі 39-річна жителька окупованої території Луганської області Наталія Стрижак покінчила життя самогубством та, ймовірно, вбила свою дитину.

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Тіло дитини шукали кілька днів

Місцеві ЗМІ повідомили, що жителі будинку виявили мертве тіло жінки зранку. Згодом з'ясувалося, що вона проживала разом із 4-річною донькою Поліною, проте у квартирі дитини не знайшли. Ніхто не міг зрозуміти, куди зникла дівчинка, адже на камерах відеоспостереження видно, що мати з дитиною заходили до під'їзду і більше не виходили з дому.

До пошуків дитини залучили кінологів, волонтерів. Також було оглянуто будинки, каналізаційні колектори та берег річки, допитано сусідів та родичів.

У результаті тіло дитини знайшли лише за кілька днів на піддашку тієї ж багатоповерхівки. Тоді місцева поліція прийшла до висновку, що мати викинула дівчинку з вікна, а потім стрибнула сама. Проте невідомо, чи розглядали вони варіант того, що дитина випадково випала з вікна.

У Росії заявили, що жінка страждала від ПТСР

Російські ЗМІ заявили, що рік тому Наталія евакуювалася з дочкою із Луганська. Чи було це добровільно, вони, звісно, не уточнюють.

Повідомляється, що жінка нібито страждала від посттравматичного стресового розладу. За словами родичів, останніми днями стан загострився.