В подмосковной Балашихе 39-летняя жительница оккупированной территории Луганской области Наталья Стрижак покончила жизнь самоубийством и, вероятно, убила своего ребенка.

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Тело ребенка искали несколько дней

Местные СМИ сообщили, что жители дома обнаружили мертвое тело женщины с утра. Позже выяснилось, что она проживала вместе с 4-летней дочерью Полиной, однако в квартире ребенка не нашли. Никто не мог понять, куда исчезла девочка, ведь на камерах видеонаблюдения видно, что мать с ребенком заходила в подъезд и больше не выходила из дома.

В поисках ребенка привлекли кинологов, волонтеров. Также были осмотрены дома, канализационные коллекторы и берег реки, допрошены соседи и родственники.

В результате тело ребенка нашли всего через несколько дней на чердаке той же многоэтажки. Тогда местная полиция пришла к выводу, что мать выбросила девочку из окна, а потом прыгнула сама. Однако неизвестно, рассматривали ли они вариант того, что ребенок случайно выпал.

В России заявили, что женщина страдала ПТСР

Российские СМИ заявили, что год назад Наталья была эвакуирована с дочерью из Луганска. Было ли это добровольно, они, конечно, не уточняют.

Сообщается, что женщина якобы страдала посттравматическим стрессовым расстройством. По словам родственников, в последние дни состояние обострилось.