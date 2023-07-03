Рядом лежал табельный пистолет: посреди Харькова правоохранитель мог совершить самоубийство

В понедельник на рассвете в Немышлянском районе Харькова вблизи одного из домов обнаружили тело сотрудника полиции. У него было огнестрельное ранение головы.

Тело мертвого правоохранителя нашли в 6:40. Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, рассказывает 24 Канал.

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Мог сам покончить с собой

Поэтому правоохранители начали досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Вместе с тем по делу есть примечание "самоубийство".

По словам пресс-секретаря Харьковской облпрокуратуры, у тела погибшего обнаружили и табельный пистолет полицейского.

Погибший являлся сотрудником одного из районных отделов полиции в Харьковской области. По предварительной версии произошло самоубийство,

– сообщил Дмитрий Чубенко.

В Хмельницкой области погиб курсант

Ранее, в начале июня, в Хмельницкой пограничной академии обнаружили тело 19-летнего курсанта второго курса. У юноши также обнаружили огнестрельное ранение головы. Сообщается, что во время гибели молодой человек нес службу в суточном наряде.

Как отметили правоохранители, парень оставил предсмертное сообщение. По этому факту полиция открыла уголовное производство по части 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство".

Сам юноша был родом из села Маниковцы в Хмельницком районе. Он был спортсменом, а его старший брат сегодня служит в одном из спецподразделений. Также парня в сети охарактеризовали положительно.