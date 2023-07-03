Поруч лежав табельний пістолет: посеред Харкова правоохоронець міг скоїти самогубство

У понеділок на світанку у Немишлянському районі Харкова поблизу одного з будинків виявили тіло співробітника поліції. У нього було вогнепальне поранення голови.

Тіло мертвого правоохоронця знайшли о 6:40. Про це повідомив прессекретар Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, розповідає 24 Канал.

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Через це правоохоронці розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Разом з тим у справі є примітка "самогубство".

За словами прессекретаря Харківської облпрокуратури, біля тіла загиблого виявили й табельний пістолет поліцейського.

Загиблий був співробітником одного з районних відділів поліції в Харківській області. За попередньою версією відбулося самогубство,

– повідомив Дмитро Чубенко.

На Хмельниччині загинув курсант

Раніше, на початку червня, у Хмельницькій прикордонній академії знайшли тіло 19-річного курсанта другого курсу. У юнака також виявили вогнепальне поранення голови. Повідомляється, що у час загибелі хлопець ніс службу в добовому наряді.

Як зазначили правоохоронці, хлопець залишив передсмертне повідомлення. Тож за цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

Сам юнак був родом із села Маниківці, що в Хмельницькому районі. Він був спортсменом, а його старший брат сьогодні служить в одному зі спецпідрозділів. Також хлопця у мережі схарактеризували позитивно.