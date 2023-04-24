В Обухове выбросился из окна мужчина: местные говорят, что кричал о люцифере и России

В Обухове местный житель выбросился из окна многоэтажки. Правоохранители говорят, что ему было 40 лет.

Полиция сообщила, что, по словам очевидцев, мужчина выпрыгнул из окна 9 этажа. Сами же местные жители в соцсетях написали, что якобы житель Обухова кричал о России и Люцифере, а затем выбросился из окна.

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Что известно об инциденте в Обухове

В Обуховское управление полиции Киевщины поступило сообщение от очевидцев — мужчина выпрыгнул из окна 9 этажа,

– рассказали в полиции Киевщины.

По их данным, мужчина от полученных травм скончался на месте еще до того, как приехала скорая помощь. Известно, что он был жителем Обухова.

В полиции объяснили, что сейчас расследуют дело и выясняют все обстоятельства трагического случая.

Стоит отметить, что местные жители в соцсетях написали, что мужчина вроде бы еще с утра 24 апреля кричал, что о России и Люцифере, только после того выбросился из окна.

Однако следует отметить, что ни официального подтверждения информации о взглядах или психическом здоровье мужчины, ни ее опровержения пока нет.

На Киевщине ребенок совершил самоубийство

В селе Стритовка Киевской области 12-летний ребенок мог совершить самоубийство. Женщина нашла своего сына мертвым на чердаке дома.

Полиция Киевской области 12 апреля сообщила, что правоохранители выясняют обстоятельства гибели подростка.

Уважаемые родители, помните, опасность всегда рядом и, как правило, срабатывает там, где есть легкомыслие и безответственность. Будьте внимательны и не оставляйте своих детей наедине в критических ситуациях. Уделяйте одинаковое внимание всем детям в семье,

– призывали в полиции.

Тогда полиция призвала родителей уделять особое внимание воспитанию и досугу детей.