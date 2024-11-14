В Одессе подозреваемый хотел совершить самоубийство во время следственных действий
13 ноября в Одессе подозреваемый попытался совершить самоубийство в то время, как полицейские проводили следственные действия. Сейчас полиция проводит проверку по факту попытки совершения самоубийства.
Подозреваемый пытался совершить самоубийство после того, как полицейские Львовщины завершили обыск в его доме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.
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Что известно о подозреваемом
По данным полиции, мужчина хотел совершить самоубийство с применением оружия. Сейчас он находится в больнице, за его жизнь борются врачи.
По факту попытки совершения самоубийства открыто служебное расследование.
Заметим, что 9 ноября в Печерском ТЦК Киева работник пытался совершить самоубийство. Мужчина выстрелил себе в голову пистолетом, но выжил. По предварительным данным, он имел с собой предсмертную записку.
Пострадавшего экстренно госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №17 с предварительным диагнозом "огнестрельное пулевое сквозное ранение головы, геморрагический шок".
Сейчас мужчина нуждается в реанимации и находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии.