Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA. По предварительным данным, мужчина также имел с собой предсмертную записку.

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Что известно об инциденте в Печерском ТЦК в Киеве

По данным источников издания, утром в субботу, 9 ноября, в помещении Печерского ТЦК и СП был найден с огнестрельными ранениями майор Воеводин, начальник группы персонала. По предварительным данным, инцидент мог быть попыткой самоубийства, поскольку майор выстрелил себе в голову из пистолета.

Собеседник журналистов рассказал, что пострадавшего экстренно госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №17 с предварительным диагнозом – "огнестрельное пулевое сквозное ранение головы, геморрагический шок". Сейчас мужчина находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии.

В сети также распространили фото с мужчиной, который, вероятно, пытался совершить самоубийство.



Работник Печерского ТЦК совершил попытку самоубийства / Фото из соцсетей

По данным источника, обстоятельства и причины происшествия расследуют правоохранители.

В соцсетях также писали, что с собой работник ТЦК также имел предсмертную записку. Однако пока точно неизвестно, соответствует ли эта информация действительности.

В полиции Киева, в свою очередь, не прокомментировали 24 Каналу, что именно произошло на месте происшествия. В Печерском РТЦК и СП также ничего пока об этом случае не писали.