Информацию о самоубийстве девушки подтвердил в комментарии 24 Каналу пресс-офицер Дарницкого управления полиции в Киеве Евгений Ласкин. До этого об инциденте писали местные телеграм-каналы.

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Что известно о самоубийстве девушки на знаке метро в Киеве

Местные телеграм-каналы и СМИ сообщали, что тело девушки нашли повешенным на знаке метро "Осокорки" утром 9 ноября. По данным очевидцев, на место оперативно прибыли правоохранители и обнаружили, что девушка совершила суицид с помощью ремешка от сумки.

Пресс-офицер Дарницкого управления полиции в Киеве Евгений Ласкин подтвердил 24 Каналу наличие этого факта. По данным правоохранителя, это действительно было самоубийство.

Судмедэкспертиза предварительно не обнаружила признаков насильственной смерти, но другую информацию удастся получить уже после вскрытия,

– сказал он.

Ласкин также отметил, что самоубийство совершила 24-летняя девушка, 2000 года рождения. Она была жительницей Кировоградской области. Сейчас правоохранители еще устанавливают все обстоятельства этой трагедии.

Причина самоубийства девушки пока остается неизвестной.