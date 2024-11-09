9 ноября в первой половине дня на улице Евгения Чикаленко во время ремонтных работ на одного из работников обвалилась стена, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Опасный случай

Отмечается, что в двухэтажном жилом доме происходил ремонт, когда случился инцидент. Работнику зажало ногу.

С помощью спасательного оборудования мужчина был деблокирован и передан медицинским работникам с последующей госпитализацией в больницу.

Чрезвычайная ситуация в Киеве / Фото ГСЧС

Спасение мужчины из-под завалов: смотрите видео ГСЧС

К слову, недавно в Киеве на Берестейском проспекте произошел пожар в ресторане "Евразия".