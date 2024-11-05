Об этом в комментарии 24 Канала рассказал представитель ГСЧС Киева Павел Петров. До этого о пожаре сообщали местные телеграм-каналы.
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Павел Петров рассказал 24 Каналу, что горело заведение общественного питания.
В 8:17 вызов поступил, в 08:45 пожар был ликвидирован на площади 40 квадратных метров,
– отметил он.
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Спикер подчеркнул, что на месте происшествия обошлось без пострадавших.
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Кроме того, в эфире телеканала "Киев" Павел Петров рассказал, что в ГСЧС утром поступило сообщение, что в двухэтажном заведении общественного питания произошло возгорание.
"Очень оперативно спасатели прибыли, потому что пожарная часть расположена рядом возле этого заведения. Уже в 08:23 спасатели были на месте, установили, что возгорание возникло на втором этаже с распространением на крышу здания", – сказал он.
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В то же время спикер подчеркнул, что из-за того, что спасатели очень оперативно прибыли и оперативно начали тушение пожара, удалось предотвратить распространение огня на большую территорию.
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Петров также отметил, что к ликвидации огня было привлечено 6 пожарных автомобилей, а также более 25 спасателей. На месте также работают все оперативные службы для установления причин возгорания.