Про це у коментарі 24 Каналу розповів речник ДСНС Києва Павло Петров. До цього про пожежу повідомляли місцеві телеграм-канали.

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Павло Петров розповів 24 Каналу, що горів заклад громадського харчування.

О 8:17 виклик надійшов, о 08:45 пожежа була ліквідована на площі 40 метрів квадратних,

– зазначив він.

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Речник наголосив, що на місці події обійшлося без постраждалих.

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Окрім того, в етері телеканалу "Київ" Павло Петров розповів, що до ДСНС зранку надійшло повідомлення про те, що у двоповерховому закладі громадського харчування сталося загоряння.

"Дуже оперативно рятувальники прибули, тому що пожежна частина розташована поруч біля цього закладу. Вже о 08:23 рятувальники були на місці, встановили, що загоряння виникло на другому поверсі з розповсюдженням на дах будівлі", – сказав він.

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Водночас речник наголосив, що через те, що рятувальники дуже оперативно прибули та оперативно розпочали гасіння пожежі, вдалося запобігти розповсюдженню вогню на більшу територію.

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Петров також зазначив, що до ліквідації вогню було залучено 6 пожежних автомобілів, а також більш ніж 25 рятувальників. На місці також працюють всі оперативні служби для встановлення причин займання.