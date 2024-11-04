Через займання пожежі у лікарні рятувальники евакуювали пацієнтів і медичний персонал. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на ДСНС України.

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Як сталася пожежа

Займання сталося вчора, 3 листопада, близько опівночі на вулиці Загорівській у службовій кімнаті на четвертому поверсі медзакладу.

Зверніть увагу! Пожежники швидко прибули на місце події та оперативно локалізувати вогонь на площі 20 квадратних метрів, не допустивши його поширення на сусідні приміщення. Постраждалих немає.

Рятувальники евакуюють людей з лікарні / Фото з ДСНС України

Загалом евакуювали 37 осіб. На щастя, це вдалося зробити вчасно. Причини загоряння ще встановлюються.

Нагадаємо, в ніч на 3 листопада російські дрони знов атакували Київ. Пошкоджень зазнав зокрема й Інститут журналістики Київського національного університету.