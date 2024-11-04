Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Влучання у Дніпровському районі

Вчора пізно ввечері 3 листопада у Дніпровському районі пролунали вибухи. Ворог вдарив ракетою.

Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Понівечена інфраструктура. Ніхто не постраждав,

– уточнили в ОВА.

Окрім цього, росіяни атакували і Нікопольщину. Ворожий ударний дрон поцілив по райцентру. А артилерією ворога бив по Марганецькій громаді. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"В інших громадах області ніч минула без обстрілів", – уточнив голова ДОР Микола Лукашук.

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Також російські дрони цієї ночі атакували Київ. За інформацією місцевої влади, ППО вдалося ліквідувати всі "Шахеди" над столицею. Проте у двох районах міста, на відкритій території, впали уламки збитих БпЛА.