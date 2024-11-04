Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
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Попадание в Днепровском районе
Вчера поздно вечером 3 ноября в Днепровском районе прогремели взрывы. Враг ударил ракетой.
Возник пожар, который спасатели потушили. Изуродована инфраструктура. Никто не пострадал,
– уточнили в ОВА.
Кроме этого, россияне атаковали и Никопольщину. Вражеский ударный дрон попал по райцентру. А артиллерией врага бил по Марганецкой общине. К счастью, обошлось без пострадавших.
"В других громадах области ночь прошла без обстрелов", – уточнил председатель ДОР Николай Лукашук.
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Также российские дроны этой ночью атаковали Киев. По информации местных властей, ПВО удалось ликвидировать все "Шахеды" над столицей. Однако в двух районах города, на открытой территории, упали обломки сбитых БпЛА.