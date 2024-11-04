Из-за возгорания пожара в больнице спасатели эвакуировали пациентов и медицинский персонал. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на ГСЧС Украины.

Смотрите также Ночью оккупанты ударили по Днепровскому району: возник пожар, испорчена инфраструктура

Как произошел пожар

Возгорание произошло вчера, 3 ноября, около полуночи на улице Загоровской в служебном помещении на четвертом этаже медучреждения.

Обратите внимание! Пожарные быстро прибыли на место происшествия и оперативно локализовали огонь на площади 20 квадратных метров, не допустив его распространения на соседние помещения. Пострадавших нет.

Спасатели эвакуируют людей из больницы / Фото с ГСЧС Украины

Всего эвакуировали 37 человек. К счастью, это удалось сделать вовремя. Причины возгорания еще устанавливаются.

Напомним, в ночь на 3 ноябряа российские дроны снова атаковали Киев. Повреждения получил в том числе и Институт журналистики Киевского национального университета.