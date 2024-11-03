Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондента у Києві.

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Пошкодження Інституту журналістики

Так, у корпусі Інституту журналістики після російської атаки постраждали вікна по всьому периметру Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Зазначається, що немає жодного поверху, де не було б розбитого скла. Постраждав і спортивний зал закладу.

Наразі студенти та викладачі організували толоку та збирають уламки скла та будівельного сміття. Також постраждав і гуртожиток №24, який розташований безпосередньо до навчального закладу, і де також проживають наші студенти,

– повідомляє журналіст 24 Каналу Владислав Кравцов.

Викладачка Інституту журналістики Олена Грозна розповіла, що пошкоджень зазнала фронтальна частина будівлі, що розташована ближче до гуртожитку Інститут міжнародних відносин.

На сайті Інституту вже повідомили, що з 4 листопада по 9 листопада заняття будуть проводитися дистанційно. Як зазначають у КМДА, пожежі та постраждалих немає.

Наслідки нічної атаки для Інституту журналістики / фото Читомо