Мятежные, ленивые и тикток-зависимые: разбираем 5 мифов о подростках

Подростковый возраст – это период перемен, открытий и испытаний. Но вместе с этим он также обрастает стереотипами, которые формируют ложное представление о современных подростках. Взрослые часто воспринимают их сквозь призму мифов, которые не имеют ничего общего с реальностью.

В эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала развенчиваю самые большие мифы о подростках.

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Миф 1: подростки немотивированные и ленивые

Правда. Подростки переживают сложный период развития мозга, где приоритетными становятся социальные связи и самопознание. Это связано с тем, что мозг подростка находится на стадии активного развития и перестройки, что влияет на его поведение и восприятие мира. Если дать ему возможность видеть смысл в задачах, привлечь к процессу через собственные интересы, то подросток способен генерировать идеи, брать ответственность и достигать значительных результатов.

Что делать взрослым?

Поощряйте их к хобби и интересов, делайте акцент не только на результате, а и на процессе и на усилиях, которые они прилагают. Это поможет развить уверенность в себе и повысить самооценку.

Миф 2: это все твой интернет и соцсети!

Правда. Конечно, жизнь в сети занимает огромную часть жизни современных подростков. Конечно, это не место, где бегают пони и сияет радуга – соцсети содержат большое количество рисков для молодежи, например кибербуллинг, шантаж, секстинг и тому подобное. Но не следует все беды приписывать интернету.

Кроме угроз, с которыми можно и стоит справляться, в сети подростки находят общение, поддержку в сложные времена, возможности для развития и образования, полезный развлекательно-информационный контент, который помогает им формироваться. Мы не можем и не должны убрать интернет из жизни подростков, мы можем наполнять его полезным, не занудным контентом, который будет отвечать запросу подростков и способствовать развитию критического мышления, уверенности и любви к себе.

Что делать взрослым?

Интересуйтесь, обсуждайте то, что смотрит и слушает ваш подросток – шоу, подкасты, каналы. Поговорите откровенно о кибербезопасности и защите собственных данных, что делать и куда обращаться, когда что-то пошло не по плану.

Миф 3: какое ментальное здоровье? Это лишь "фаза", желание внимания – все перерастут

Психическое здоровье молодежи – проблема, а не тренд. Подростковый период – один из самых уязвимых в жизни, а исследования показывают, что половина всех случаев психических расстройств в течение жизни начинается до 14 лет (Национальный институт психического здоровья, 2022).

Кроме того, рядом с взрослением, большими трансформациями личности и тела, украинские подростки уже 3 года живут во время полномасштабной войны, которая вызывает страх, потери, тревожность, постоянный стресс.

По нашим исследованиям, 83% украинских подростков хотят узнать, как поддержать себя в сложные времена, они даже стремятся, чтобы об этом рассказывали в школах.

Что делать взрослым?

Несмотря на большой запрос на дополнительную поддержку подростки все же видят основными ролевыми моделями своих родителей, опекунов и других важных взрослых – и отмечают, что именно они являются точками опоры в сложные времена. Будьте безопасными взрослыми. Развивайте доверительные отношения – создавайте пространство, где ваш подросток имеет уверенность, что вы на его стороне и может прийти к вам с любой проблемой, без осуждения или страха.

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Миф 4: все подростки бунтуют и нарушают правила

Правда. Да, подростки стремятся к независимости, самостоятельности и больше свободы – это нормальный процесс сепарации. Ведь если этого не произойдет в подростковом возрасте – это настигнет вас позже. Тем более бунтарское поведение – это совсем не обязательный этап. Многие подростки проявляют независимость иначе: через спорт, искусство, обучение или даже волонтерство, или другую социальную активность.

Что делать взрослым?

Слушать подростков с уважением, даже когда они бросают вызов вашим взглядам, ведь отличаться – это нормально. Конечно, они не взрослые и только учатся ответственности, силе, которую имеем мы. Поэтому будьте рядом, принимая эту инаковость, объясняйте причины и последствия их действий, откровенно говорите о том, что делать, когда что-то пошло не по плану.

Миф 10: это просто "проблемный возраст", который надо переждать

Правда. Это важный и ценный период формирования личности. В этот период формируются идентичность, личные ценности, самостоятельность. Переждать нельзя – надо действовать, вкладываясь в возможности, освоения жизненных навыков, зажигания искры мотивации, чтобы современные подростки имели положительный опыт взросления.

Мы работаем, чтобы создавать как можно больше жизнеизменений для украинских подростков – событий и явлений, которые становятся точкой качественной трансформации в подростковом возрасте. По нашему убеждению, жизнеизменение не просто приносит новые впечатления, а имеет долгосрочное влияние: улучшает самооценку, настроение, формирует важные навыки, укрепляет веру в себя и открывает возможность жить счастливой, осознанной жизнью.

Что делать взрослым?

Приобщаться к созданию качественных жизнеизменений для украинских подростков вместе с нами! Ведь их современное – наше будущее.

P.S. Если вы в Киеве – вы всегда можете посоветовать вашим или знакомым подросткам наведаться в Место Силы – бесплатное пространство для поддержки и восстановления.