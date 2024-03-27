Их надо уничтожить: политтехнолог назвал настоящих мировых террористов
В подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл" 22 марта произошел теракт. Ответственность за совершенное преступление на себя взяли террористы ИГИЛ, однако Владимир Путин и его окружение маниакально начало искать "украинский след".
Россия традиционно обвиняет Украину во всех своих бедах. Однако на самом деле наибольшая концентрация зла и настоящих мировых террористов в Кремле. Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Надо ставить точку
После инцидента в "Крокус Сити", директор ФСБ Александр Бортников даже прибегнул к угрозам в сторону главы ГУР Кирилла Буданова и заявил, что его ликвидация "впереди".
На самом деле законными целями для всего мира должны стать Александр Бортников, Николай Патрушев и остальные кремлевские элиты. Все эти люди имеют законное право стать в один ряд с известными террористами.
Их надо уничтожить,
– подчеркнул Тизенгаузен.
К тому же он отметил, что многие страны выразили соболезнования россиянам, чьи родные погибли в результате теракта. Однако никто не выразил протест относительно допросов обвиняемых в совершении убийств.
"Возможно, обвиняемые действительно виновны, их зафиксировали камеры и т.д., но без суда и следствия допрашивает и казнит только ИГИЛ и Россия. После этого весь мир должен поставить точку, кто настоящие террористы", – добавил политтехнолог.
Циничные упреки россиян о причастности Украины к теракту
- Владимир Путин и его приспешник придумывают и распространяют новые захватывающие истории о том, что теракт в "Крокусе" якобы был нужен западным спецслужбам в Украине. Пропагандистской риторики придерживается секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
- Также спикер Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной связи исламистов с украинским руководством, отметил, что украинский президент Владимир Зеленский является "своеобразным евреем", который якобы демонстрирует симпатии и тягу к националистическому духу.
- Однако представитель Госдепа США Мэтью Миллер отверг причастность Соединенных Штатов, Великобритания и Украина государств к стрельбе, которая 22 марта произошла под Москвой в "Крокус Сити Холле".