Путин мог попасть в ловушку: почему Трамп ввел санкции против России именно сейчас

Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, потому что "не увидел в ней смысла". Впоследствии стало известно, что США ввели санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России.

Политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала заметил, что потенциальная встреча Трампа и Путина не была бы катастрофой для Украины. Но однозначно это очень неприятный момент, который дает России возможность в очередной раз манипулировать главой Белого дома.

Почему встреча Путина и Трампа не состоится?

"Встреча в Будапеште с самого начала имела низкие шансы на реализацию. Там Путин мог оказаться в ловушке, например, из-за закрытого воздушного пространства, эмоции Трампа, который может в любой момент разозлиться. Есть немало рисков, на которые глава Кремля никогда бы не пошел", – сказал Олег Саакян.

Более того, ему бы пришлось лететь через ряд стран, которые Россия считает недружественными. К тому же они входят в НАТО и ЕС, где российские спецслужбы не чувствуют себя свободно. Вероятнее выглядела бы встреча в Турции или даже России.

Почему произошла такая резкая смена? Потому что Трамп не может позволить себе второй раз встретиться и ничего не получить. Аляска уже дорого ему обошлась с точки зрения имиджа, поэтому Трамп надеялся, что на этот раз договорится о прекращении огня или что-то конкретное,

– заметил политолог.

Вероятно, глава российского МИД Сергей Лавров во время встречи с Госсекретарем Марко Рубио сказал, что Кремль не планирует останавливать огонь и проводить переговоры. Такой ход событий является проигрышным для Трампа. Очевидно, поэтому он отменил встречу с Путиным.

О чем свидетельствуют новые санкции США?

Российские чиновники сначала пытались иронизировать, они говорили, что нельзя отменить встречу, которая якобы не была запланирована. Но впоследствии вышел Путин, который заявил, что не отказывается от переговоров. Кроме этого он упомянул о санкциях США.

По словам диктатора, Россия якобы имеет к ним иммунитет и они ей не страшны. На это отреагировал Дональд Трамп, посоветовав диктатору "подождать 6 месяцев и самому все увидеть". Президент США показал, что санкции – это не одноразовая акция, а изменение подхода.

Введение санкций показало, что теперь война в Украине становится и войной Трампа. Он долгое время говорил, что выступает лишь посредником, никому не помогает. Теперь он взял на себя ответственность и сел за стол рядом с Украиной и Европой,

– отметил Олег Саакян.

Итак, санкции следует рассматривать значительно шире. Это другая страница российско-украинской войны при президентстве Трампа. Прошло 9 месяцев и он наконец определил свою позицию.

Что сказал Трамп о России?