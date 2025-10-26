Путін міг потрапити у пастку: чому Трамп ввів санкції проти Росії саме зараз

Дональд Трамп скасував зустріч з Володимиром Путіним, бо "не побачив у ній сенсу". Згодом стало відомо, що США ввели санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії.

Політолог Олег Саакян в ефірі 24 Каналу зауважив, що потенційна зустріч Трампа і Путіна не була б катастрофою для України. Але однозначно це дуже неприємний момент, який дає Росії змогу вкотре маніпулювати главою Білого дому.

Чому зустріч Путіна і Трампа не відбудеться?

"Зустріч у Будапешті з самого початку мала низькі шанси на реалізацію. Там Путін міг опинитися в пастці, наприклад, через закритий повітряний простір, емоції Трампа, який може у будь-який момент розізлитися. Є чимало ризиків, на які очільник Кремля ніколи б не пішов", – сказав Олег Саакян.

Ба більше, йому б довелося летіти через низку країн, які Росія вважає недружніми. До того ж вони входять в НАТО і ЄС, де російські спецслужби не почувають себе вільно. Ймовірніше виглядала б зустріч у Туреччині чи навіть Росії.

Чому відбулася така різка зміна? Бо Трамп не може дозволити собі вдруге зустрітися і нічого не здобути. Аляска вже дорого йому обійшлася з погляду іміджу, тому Трамп сподівався, що цього разу домовиться про припинення вогню або щось конкретне,

– зауважив політолог.

Ймовірно, глава російського МЗС Сергій Лавров під час зустрічі з Держсекретарем Марко Рубіо сказав, що Кремль не планує зупиняти вогонь і проводити переговори. Такий хід подій є програшним для Трампа. Очевидно, через це він скасував зустріч з Путіним.

Про що свідчать нові санкції США?

Російські чиновники спершу намагалися іронізувати, вони говорили, що не можна скасувати зустріч, яка нібито не була запланована. Але згодом вийшов Путін, який заявив, що не відмовляється від переговорів. Крім цього він згадав про санкції США.

За словами диктатора, Росія нібито має до них імунітет і вони їй не страшні. На це відреагував Дональд Трамп, порадивши диктатору "почекати 6 місяців і самому все побачити". Президент США показав, що санкції – це не одноразова акція, а зміна підходу.

Введення санкцій показало, що тепер війна в Україні стає і війною Трампа. Він довгий час казав, що виступає лише посередником, нікому не допомагає. Тепер він взяв на себе відповідальність і сів за стіл поруч з Україною та Європою,

– наголосив Олег Саакян.

Отже, санкції варто розглядати значно ширше. Це інша сторінка російсько-української війни за президентства Трампа. Пройшло 9 місяців і він нарешті визначив свою позицію.

