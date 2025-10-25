Таку думку 24 Каналу висловив фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов, зазначивши, що у лютому – березні 2025 року Трамп був доволі негативно налаштований щодо України, намагаючись допомогти Росії вигідно завершити війну, але зараз це змінилось. Кремлівському диктатору, ймовірно, доведеться підлаштовуватись під прагнення Трампа силою посадити його за стіл переговорів. Все тому, що лідер США побачив, що Росія є недоговороздатною.

Що чекає на Путіна?

Юрій Богданов підкреслив, що це помилка Путіна, адже він упустив моменти, коли Трамп був на його боці, але тепер будь-які поступки Росії американське суспільство сприйматиме як слабкість США.

Попри нелегку ситуацію на фронті, стає зрозуміло, що Росія опиняється у дуже складній позиції. Фахівець зі стратегічних комунікацій пояснив це тим, що у Кремля дуже мало можливостей якісно компенсувати свої втрати та підтримувати стратегічну перевагу.

Весь наратив, який зараз просуває Путін це спроба асиметричними діями, зокрема ударами по інфраструктурі (України – 24 Канал) та погрозами Європі знову посилити свої перемовні позиції, щоб опинитись у більш вигідному становищі ніж він є насправді,

– сказав Богданов.

Дональд Трамп у майбутньому може лише посилювати тиск на Росію, очікуючи на її поступки у мирному процесі щодо завершення російсько-української війни. Кремль, ймовірно, погодиться на це лише тоді, коли Путін перестане вірити, що може здобути більше, ніж має зараз.

Однак вимоги кремлівського диктатора щодо завершення війни поки не змінились. Він як і раніше наполягає на неприпустимості перебування на території України військових із країн Альянсу та проти того, щоб зупинити бойові дії по лінії фронту.

Це, на думку Юрія Богданова, зміниться тільки тоді, коли США почнуть реально потужно тиснути на Росію, зокрема на її економіку. Якщо російська армія не припинить просуватись на полі бою, то Путін і далі продовжуватиме воювати й тягнутиме час в організації мирного процесу.

З якими проблемами через війну?