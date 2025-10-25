Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю Стівена Ерлангера для The New York Times.

Як європейські політики змогли вплинути на думку Трампа?

Автор зазначає, що останні дні стали важливим сигналом: європейська підтримка України "окуповується, принаймні наразі". Так, Рішення Трампа запровадити санкції проти російських компаній "Лукойл" та "Роснафта" серйозно вплине на доходи країни-агресорки.

Паралельно з цим ЄС ухвалив нові обмеження щодо Росії, включно з продовженням на рік заборони на закупівлю російського скрапленого газу та зобов'язанням фінансово і військово підтримувати Україну протягом двох наступних років. Під санкції ЄС потрапила "Роснафта", але не "Лукойл", який постачає дешеву нафту в Угорщину та Словаччину.

Євросоюз також намагається реалізувати амбітний план надання Україні 140 мільярдів євро безвідсоткового кредиту, використовуючи заморожені російські активи через складний юридичний механізм, який не передбачає прямого вилучення. Кредит доведеться повертати лише у разі виплати Росією репарацій після війни.

Однак Бельгія, де зберігається більшість активів, хоче гарантій щодо відповідальності та поділу ризиків із ЄС. Оновлений план очікують обговорити на грудневому саміті.

Французький аналітик і голова Фонду Робера Шумана Жан-Домінік Джуліані зазначив, що Європа в певному сенсі виграла суперечку про необхідність підтримувати Україну. Європейські вимоги до мирної угоди не змінилися, попри коливання Трампа. На думку Джуліані, жодна угода неможлива коштом України й без європейських партнерів, які наклали на Росію санкції та контролюють більшість російських активів за кордоном.

Тим часом Європа демонструє стійку прихильність: країни Коаліції охочих продовжують зустрічі щодо військової підтримки України.

Європейці докладають усіх зусиль, щоб утримати Трампа на своєму боці або принаймні переконати менше піддаватися на вмовляння Путіна. Трамп схильний часто змінювати свою думку, поперемінно висловлюючи невдоволення президентом України Володимиром Зеленським і Путіним, а потім знову і знову. Навіть оголосивши в середу про нові санкції, Трамп висловив надію на їхнє швидке скасування, оскільки ширші відносини з Росією завжди були частиною його зовнішньополітичних амбіцій,

– пише Стівен Ерлангер.

Окрім того, радники з нацбезпеки ключових європейських країн разом із Єврокомісією та Україною розробляють 12-пунктовий план припинення війни, частково натхненний угодою щодо Гази.

План передбачає створення "ради миру" під керівництвом Трампа, контроль за припиненням вогню, обмін полоненими, повернення депортованих дітей, додаткову допомогу та прискорений шлях України до ЄС. Росія отримує поступове зняття санкцій, але її заморожені активи підуть як компенсація Україні.

Аналітики відзначають, що ці кроки демонструють готовність Європи діяти самостійно, навіть якщо Трамп змінюватиме позицію. Річард Фонтейн із Центру нової американської безпеки зазначив, що Європа допомогла Трампу нарешті натиснути на Росію.

"Путіна не схилити до миру ні шармом, ні взаєморозумінням, ні майстерним укладанням угод. Президент, можливо, тепер розуміє це і те, що підтримка України й тиск на Росію – найкращий шлях до припинення цієї жахливої війни", – написав Фонтейн у соцмережах.

Водночас аналітикиня вашингтонського центру Defense Priorities Дженіфер Каванах заявила, що це повернення стратегії адміністрації Байдена, яка не спрацювала ще три роки тому, і висловила сумнів, що вона спрацює зараз.

