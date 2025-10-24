Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. За його словами, американські санкції проти Росії справді тиснуть на Путіна. Це можна назвати карколомним рішення, на яке усі чекали.

Як рішення Трампа вплине на Росію?

Як наголосив Саакян, з цього моменту війна Росії проти України також стає трампівською. До того президент США уникав жорстких кроків щодо Росії. Він постійно повторював, що це "війна Байдена". Тепер Трамп зробив свій крок.

Також це удар по нафтовій галузі Росії. І наслідки будуть дійсно болючими для ворога. Адже саме нафта витягує на собі весь вуглеводний комплекс Росії, який вже є збитковим. І важливо, що всі санкції були синхронізовані з Європою та Великою Британією.

Все це ставить питання до інших країн – а чи купувати взагалі російську нафту? Звісно, Росія знайде спосіб, як обійти санкції. Але кількість ринків скорочується. А гроші потрібні. Тому будуть демпінгувати ціні, створювати додаткові прокладки, перевантажувати в морі. Видатки виростуть – і зароблятимуть вони менше,

– зазначив Саакян.

Є вже 3 важливі результати проти Росії. Перший – карколомний хід з боку Трампа. Другий – фінансовий економічний удар. Третій – Росія стає токсичною для низки партнерів.

До того Трамп виводив з ізоляції Путіна. Тепер каже, що Україна навіть може перемогти; що може дати "Томагавки". Є інформація про 150 літаків від Швеції. На цьому тлі вводяться санкції від Трампа, який раніше загравав з Путіним. Ціла низка країн розуміють, що Путіну таки гайки. Він отримує "чорну мітку" І брати слухавку та рятувати його – даремна справа. Можна собі ж напакостити,

– сказав Саакян.

Одна справа – коли Трамп заграє з Путіним. І незрозуміло, яким вийде Путін з війни. Можливо, сухим з води. Інша справа – коли Путін промок до нитки. І всі знають, що в нього перспективи вкрай погані,

