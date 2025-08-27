Европейский Союз готовит 19 пакет санкций против России. В нем не предусматривают серьезных энергетических ограничений, поэтому предыдущий пакет можно назвать более мощным.

Стоит понимать, что любые решения в ЕС требуют консенсуса. Как заметил в эфире 24 Канала политолог Валерий Дымов, лидеры Венгрии и Словакии втянули Украину в свои внутренние споры.

Когда санкции против России станут действенными?

Виктор Орбан и Роберт Фицо открыто поддерживают Россию, поэтому блокируют любые серьезные решения по поддержке Украины. Имплементация 18 пакета санкций зависит от Дональда Трампа. Его приняли тогда, когда президент США говорил, что готов самостоятельно наказать Россию санкциями.

Более того, он даже вводил большие ограничения против Бразилии, Индии, которые являются союзниками Кремля. Так что, новый пакет санкций также зависит от того, какие механизмы готов привлечь Трамп.

В Европейском Союзе есть проблема относительно того, как принимать решения, учитывая определенные избирательные циклы. Власть зависит от отношения граждан, на которых можно влиять,

– подчеркнул политолог.

Несмотря на это, работа над 19 пакетом санкций должна продолжаться. Для того, чтобы его принять нужно будет пройти через торги. К сожалению, мы находимся в заручной политике, которая пренебрегает даже международными правилами, безопасности. Запад до сих пор не нашел способа надавить на Владимира Путина.

"Тренды сейчас положительные, но политика, дипломатия зависят от инициативы на поле боя. Мы имеем большие проблемы, но также и возможности. Поэтому надеюсь, что Трамп чувствует давление общества в США и не сможет его игнорировать", – отметил Валерий Дымов.

Что говорят в Европе и США о новых санкциях?