Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук и политический обозреватель Джейсон Джей Смарт, отметив, что выиграл глава Кремля, проведя встречу с Трампом на Аляске. Он объяснил, какую цель преследует президент США, пытаясь достичь прекращения огня в Украине.
Читайте также Каждый мой разговор с Путиным – хороший, но потом на Киев летят ракеты, – Трамп
Какой будет реакция Трампа по России, если Путин не договорится с ним?
Смарт заметил, если Путин будет затягивать процесс переговоров, не достигнув никаких результатов, то в ближайшее время для России настанут тяжелые времена.
Вероятно в следующие два месяца политика Трампа изменится коренным образом. Он или попытается заключить соглашение, или, считая его невозможным, накажет Россию,
– отметил политический обозреватель.
Цель Трампа, по мнению кандидата политических наук, показать, что именно он закончил войну в Украине, и он сделал то, на что не был способен Джозеф Байден. Если Путин будет мешать этому, то американский президент разозлится и направит на него свой гнев.
Обратите внимание! Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что надеется на то, что терпение Дональда Трампа в отношении России в ближайшее время иссякнет и он прибегнет к жестким действиям. А именно – введению санкций против стран, продолжающих с ней торговать. Именно лидеры этих стран, считает Стубб, могут убедить Путина пойти на прекращение огня.
В то же время встреча Трампа и Путина на Аляске принесла для главы Кремля только одно преимущество – отсрочку санкций. Это дало бы ему возможность дождаться вероятной встречи с Владимиром Зеленским. Однако больше почти ничего он не получил.
Он выиграл время. Путин хотел продемонстрировать Трампу свою заинтересованность в завершении войны, чтобы избежать санкций. Поскольку это провалилось, вероятность введения санкций остается очень высокой,
– предположил Джейсон Джей Смарт.
Также сейчас европейцы становятся более сплоченными, чем когда-либо прежде. По его мнению, единство европейских стран оказалось выше, чем ожидалось. Они осознают, что безопасность Украины становится европейским, а не американским приоритетом. В ближайшие недели и месяцы можно ожидать еще большую консолидацию усилий по помощи Украине и предотвращению будущей агрессии России.
Как Трамп давит на Россию, угрожая санкциями?
Накануне встречи с Владимиром Путиным на Аляске Трамп ввел тарифы против Индии, которая покупает российскую нефть, и угрожал санкциями против россиян. Это заставило Кремль пойти на переговоры с США, что отложило жесткие экономические ограничения.
После встречи на Аляске Трамп снова прибегнул к своей тактике угроз России. Президент США отметил, что Москву ждут "очень серьезные последствия", если Путин откажется встречаться с президентом Украины. Решение Трамп может принять в течение "следующей недели или двух".
Также американский президент подчеркнул, что может ввести против России экономические санкции или "очень жесткую тарифную систему". Трамп считает, что последствия ограничений будут очень плохими для Кремля.