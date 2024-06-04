США и ЕС ввели дополнительные санкции против Ирана за разработку дронов и поставки их России

Новая волна санкций США коснется четырех иранских юридических лиц и одного физического лица. Все они занимаются разработкой, производством и распространением дронов, которые иранский режим передает России.

Пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер отметил, что Тегеран предоставляет беспилотники не только России, но и подконтрольным боевикам прокси-группировок Ближнего Востока для продолжения конфликта и дестабилизации региона.

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Новые санкции против Ирана

Также в Госдепартаменте США отметили, что американские санкции были выданы вместе с санкциями Европейского Союза против физических и юридических лиц, привлеченных к индустрии БпЛА Ирана.

Мы аплодируем первому использованию новых полномочий ЕС по санкциям, нацеленных на дестабилизирующее поведение Ирана и поддержку терроризма на Ближнем Востоке,

– отметил Мэтью Миллер.

Цели санкций включают четыре организации, связанные с компанией Rayan Roshd Afzar, которая была внесена в санкционный список США ранее. Также санкции введены против иранского руководителя Iran Aviation Industries Organisation. Это дочерняя компания Министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана. Именно она контролирует производителей БпЛА, в частности Iran Aircraft, Manufacturing Industrial Company и Qods Aviation Industries и Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.

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