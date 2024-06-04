США та ЄС запровадили додаткові санкції проти Ірану за розробку дронів та постачання їх Росії
Джерело:Державний департамент США
Нова хвиля санкцій США торкнеться чотирьох іранських юридичних осіб і однієї фізичної особи. Усі вони займаються розробкою, виробництвом і розповсюдженням дронів, які іранський режим передає Росії.
Прессекретар Держдепу Метью Міллер зазначив, що Тегеран надає безпілотники не лише Росії, а й підконтрольним бойовикам проксі-угруповань Близького Сходу для продовження конфлікту та дестабілізації регіону.
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Нові санкції проти Ірану
Також у Держдепартаменті США зазначили, що американські санкції були видані разом з санкціями Європейського Союзу проти фізичних та юридичних осіб, залучених до індустрії БпЛА Ірану.
Ми аплодуємо першому використанню нових повноважень ЄС щодо санкцій, націлених на дестабілізуючу поведінку Ірану та підтримку тероризму на Близькому Сході,
– наголосив Метью Міллер.
Цілі санкцій включають чотири організації, пов'язані з компанією Rayan Roshd Afzar, яка була внесена до санкційного списку США раніше. Також санкції запроваджені проти іранського керівника Iran Aviation Industries Organisation. Це дочірня компанія Міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану. Саме вона контролює виробників БпЛА, зокрема Iran Aircraft, Manufacturing Industrial Company та Qods Aviation Industries.
Як Іран допомагає Росії зброєю
- Усім українцям широко відомі ударні безпілотники Shahed-238/131/136. Іран постачав їх Росії тисячами штук. Втім, наразі росіяни перейняли технологію виробництва і випускають ці БпЛА на своїх потужностях. Російський завод безпілотників у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Татарстані планує випускати 6000 ударних безпілотників типу "Шахед" на рік.
- Також нещодавно Росія отримала нові авіабомби для ударів по цивільному населенню нашої держави. Нещодавно на території ворожої країни розбився важкий іранський безпілотник Qods Mohajer-6. Він ніс на борту нові іранські керовані авіабомби Qaem-5. У самому Ірані їх поставили на озброєння лише у 2019 році.
- Водночас, Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що українській розвідці відомо, що не лише Іран та Північна Корея надають Росії озброєння, яке країна-агресорка використовує для війни проти України. Втім, він пояснив, що є речі, про які публічно не говорять, поки не буде 100% фактів про постачання від тієї чи іншої країни для росіян.