США та ЄС запровадили додаткові санкції проти Ірану за розробку дронів та постачання їх Росії

Нова хвиля санкцій США торкнеться чотирьох іранських юридичних осіб і однієї фізичної особи. Усі вони займаються розробкою, виробництвом і розповсюдженням дронів, які іранський режим передає Росії.

Прессекретар Держдепу Метью Міллер зазначив, що Тегеран надає безпілотники не лише Росії, а й підконтрольним бойовикам проксі-угруповань Близького Сходу для продовження конфлікту та дестабілізації регіону.

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Нові санкції проти Ірану

Також у Держдепартаменті США зазначили, що американські санкції були видані разом з санкціями Європейського Союзу проти фізичних та юридичних осіб, залучених до індустрії БпЛА Ірану.

Ми аплодуємо першому використанню нових повноважень ЄС щодо санкцій, націлених на дестабілізуючу поведінку Ірану та підтримку тероризму на Близькому Сході,

– наголосив Метью Міллер.

Цілі санкцій включають чотири організації, пов'язані з компанією Rayan Roshd Afzar, яка була внесена до санкційного списку США раніше. Також санкції запроваджені проти іранського керівника Iran Aviation Industries Organisation. Це дочірня компанія Міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану. Саме вона контролює виробників БпЛА, зокрема Iran Aircraft, Manufacturing Industrial Company та Qods Aviation Industries.

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