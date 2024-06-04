Пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер отметил, что Тегеран предоставляет беспилотники не только России, но и подконтрольным боевикам прокси-группировок Ближнего Востока для продолжения конфликта и дестабилизации региона.
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Новые санкции против Ирана
Также в Госдепартаменте США отметили, что американские санкции были выданы вместе с санкциями Европейского Союза против физических и юридических лиц, привлеченных к индустрии БпЛА Ирана.
Мы аплодируем первому использованию новых полномочий ЕС по санкциям, нацеленных на дестабилизирующее поведение Ирана и поддержку терроризма на Ближнем Востоке,
– отметил Мэтью Миллер.
Цели санкций включают четыре организации, связанные с компанией Rayan Roshd Afzar, которая была внесена в санкционный список США ранее. Также санкции введены против иранского руководителя Iran Aviation Industries Organisation. Это дочерняя компания Министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана. Именно она контролирует производителей БпЛА, в частности Iran Aircraft, Manufacturing Industrial Company и Qods Aviation Industries и Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.
Как Иран помогает России оружием
- Всем украинцам широко известны ударные беспилотники Shahed-238/131/136. Иран поставлял их России тысячами штук. Впрочем, сейчас россияне переняли технологию производства и выпускают эти БпЛА на своих мощностях. Российский завод беспилотников в специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане планирует выпускать 6000 ударных беспилотников типа "Шахед" в год.
- Также недавно Россия получила новые авиабомбы для ударов по гражданскому населению нашего государства. Недавно на территории вражеской страны разбился тяжелый иранский беспилотник Qods Mohajer-6. Он нес на борту новые иранские управляемые авиабомбы Qaem-5. В самом Иране их поставили на вооружение только в 2019 году.
- В то же время, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что украинской разведке известно, что не только Иран и Северная Корея предоставляют России вооружение, которое страна-агрессор использует для войны против Украины. Впрочем, он объяснил, что есть вещи, о которых публично не говорят, пока не будет 100% фактов о поставках от той или иной страны для россиян.