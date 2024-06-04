Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів 24 Каналу, що дальність ракет до цієї системи є приблизно такі ж, як у Patriot. В Європі також є оновлені ракети до SAMP/Т, які б працювали не лише в небі України, а й могли б заходити в Росію.

Як вона допоможе ЗСУ

За словами Світана, Італія надавала цю систему в оренду Словаччині, але нещодавно повернула, оскільки їм вона не потрібна. Тоді Італія вирішила передати SAMP/Т Україні. Завдяки цій системі ЗСУ зможуть прикрити небо на певному напрямку або використовувати її в парі з F-16.

Ця система приблизно такого ж самого рівня по дальності, як Patriot. Там є непогані ракети, нові мають дальність до 300 кілометрів, основні ракети – 100 – 120 кілометрів. Ракети можуть перехоплювати балістичні цілі,

– зауважив військовий експерт.

Саме тому передача навіть ще одного комплексу дасть можливість покращити протиповітряну оборону України та здійснювати тиск на російську авіацію.

Також Світан розповів, що в Європі є ракети Aster 30 з більшою дальністю, які використовують для SAMP/Т. Саме такі ракети досягали б в глиб території Росії на 100 кілометрів.

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