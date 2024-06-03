Про це заявив керівник робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг.
До речі Німеччина передає Україні ще одну систему Patriot
Україна може збивати німецькими Patriot літаки над Росією
Цілком можливо, що системи Patriot тепер також будуть використовуватися в районі Харкова. Вони чудово підходять для боротьби з російською авіацією, яка може розгортати страшні планерувальні бомби,
– підкреслив генерал-майор.
Водночас Фройдінг підкреслив, що тактичне використання систем є виключною відповідальністю українських військових.
"Вони можуть використовувати їх у рамках міжнародного права. Ми маємо велику впевненість, що українці не лише дотримаються цього, але й зроблять це з великою тактичною майстерністю та досягнуть успіху", – заявив керівник робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини.
Генерал-майор не сказав, чи німецька зброя вже застосовувалася на території Росії або над нею.
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Німеччина дозволила Україні завдавати ударів по території Росії
- Напередодні міністр оборони Борис Пісторіус підтвердив дозвіл Україні завдавати ударів німецькою зброєю по території Росії. Втім, є важлива умова.
- ЗМІ повідомили, що радіус, за яким ЗСУ може завдавати ударів німецькою зброєю по країні-агресорці, невеликий. Зокрема, максимальна зона ураження цілей за кордоном становить не більше ніж 40 кілометрів.
- Німецьку зброю для ударів проти Росії можна застосовувати тільки в Харківській області.
- Розглядаються дві системи озброєнь: самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000 і броньована ракетна система залпового вогню Mars II.