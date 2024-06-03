Об этом заявил руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.
Кстати Германия передает Украине еще одну систему Patriot
Украина может сбивать немецкими Patriot самолеты над Россией
Вполне возможно, что системы Patriot теперь также будут использоваться в районе Харькова. Они прекрасно подходят для борьбы с российской авиацией, которая может разворачивать страшные планировочные бомбы,
– подчеркнул генерал-майор.
В то же время Фройдинг подчеркнул, что тактическое использование систем является исключительной ответственностью украинских военных.
"Они могут использовать их в рамках международного права. Мы имеем большую уверенность, что украинцы не только придерживаются этого, но и сделают это с большим тактическим мастерством и достигнут успеха", – заявил руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии.
Генерал-майор не сказал, применялось ли уже немецкое оружие на территории России или над ней.
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Германия разрешила Украине наносить удары по территории России
- Накануне министр обороны Борис Писториус подтвердил разрешение Украине наносить удары немецким оружием по территории России. Впрочем, есть важное условие.
- СМИ сообщили, что радиус, по которому ВСУ может наносить удары немецким оружием по стране-агрессору, небольшой. В частности, максимальная зона поражения целей за рубежом составляет не более чем 40 километров.
- Немецкое оружие для ударов против России можно применять только в Харьковской области.
- Рассматриваются две системы вооружений: самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и бронированная ракетная система залпового огня Mars II.