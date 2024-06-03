Про це в інтерв'ю заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку. Він додав, що спочатку цю ідею повинні розглянути спеціалісти, а вже потім – ухвалить керівництво країни.

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У Румунії обговорюють можливість передати Patriot

Чолаку в інтерв'ю заявив, що румунські чиновники обговорюють ідею поставок Україні найсучаснішої системи оборони Patriot. Втім, спочатку спеціалісти повинні провести детальний аналіз і знайти найкраще рішення, яке не вплине на безпеку самої Румунії. Після цього рішення про передачу системи ППО має схвалити Вища рада національної оборони Румунії.

Отже, на цей час пропозиція перебуває на стадії аналізу,

– заявив Чолаку.

Прем'єр-міністр Румунії наголосив, що не збирається також публічно обговорювати деталі цього питання. Чолаку додав, що розкриття деяких моментів "може нашкодити відносинам з партнерами по НАТО та безпеці Румунії".

"Я знаю, що це цікава тема. Я б створив «термінові новини», але я думаю, що ми досягли політичної зрілості, щоб уникати таких речей у настільки важливих питаннях. Я твердо переконаний, що рішення не буде таким, що послабить безпеку Румунії", – додав румунський прем'єр.



Як системи Patriot допомагають українським захисникам / Інфографіка 24 Каналу

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Німеччина передає Україні ще одну систему Patriot

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 31 травня повідомила, що її країна передасть ще одну систему ППО Patriot Україні. Окрім того, Німеччина також виділить додаткові 500 мільйонів євро на іншу військову допомогу.

"Зміцнення протиповітряної оборони України залишається вкрай важливим. Німеччина надає ще одну систему Patriot і додаткові 500 мільйонів євро. Разом ми повинні підтримувати нашу непохитну підтримку та відданість", – наголосила Бербок.

Очільниця німецького МЗС також додала, що російська агресія та провокації Путіна на кордонах ЄС і НАТО вимагають непохитної єдності.