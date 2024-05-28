Нідерланди визначили потенційні країни, які можуть надати частини та боєприпаси зі своїх власних запасів. До них уже звернулася міністерка оборони країни Кайса Оллонгрен.

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Нідерланди ведуть переговори з країнами-власниками Patriot

Уряд Нідерландів усвідомлює, що системи Patriot є дефіцитними. Але допомогати нашій державі потрібно, бо Україна у війні проти Росії бореться також і за Європу.

Нідерландська влада також розуміє, що "українська військова спроможність, виробництво енергії та життєво важлива інфраструктура зазнають щоденних нападів".

Ми ведемо переговори з країнами про збірку системи Patriot, а також про підготовку українських екіпажів. Якщо інші потенційні країни-партнери зможуть постачати частини та боєприпаси, ми можемо надати Україні принаймні одну повну систему в короткостроковій перспективі,

– зазначила Кайса Оллонгрен.

Вона також додала, що Генсек НАТО нещодавно заявив, що як Альянс вони можуть "тимчасово опуститися нижче мінімальних вимог до можливостей" своєї оборони.

"Тож є місце для творчості. Промислові постачальники зобов’язалися прискорити виробництво та доставку запасних компонентів. Ми на це розраховуємо", – каже Оллонгрен.

І додає, що Нідерланди хочуть свою ініціативу в Україні реалізувати якнайшвидше.

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