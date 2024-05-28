Нидерланды определили потенциальные страны, которые могут предоставить части и боеприпасы из своих собственных запасов. К ним уже обратилась министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

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Нидерланды ведут переговоры со странами-владельцами Patriot

Правительство Нидерландов осознает, что системы Patriot являются дефицитными. Но помогать нашему государству нужно, потому что Украина в войне против России борется также и за Европу.

Нидерландская власть также понимает, что "украинская военная способность, производство энергии и жизненно важная инфраструктура подвергаются ежедневным нападениям".

Мы ведем переговоры со странами о сборке системы Patriot, а также о подготовке украинских экипажей. Если другие потенциальные страны-партнеры смогут поставлять части и боеприпасы, мы можем предоставить Украине по крайней мере одну полную систему в краткосрочной перспективе,

– отметила Кайса Оллонгрен.

Она также добавила, что Генсек НАТО недавно заявил, что как Альянс они могут "временно опуститься ниже минимальных требований к возможностям" своей обороны.

"Поэтому есть место для творчества. Промышленные поставщики обязались ускорить производство и доставку запасных компонентов. Мы на это рассчитываем", – говорит Оллонгрен.

И добавляет, что Нидерланды хотят свою инициативу в Украине реализовать как можно быстрее.

Партнеры Украины обещают передать нам системы Patriot