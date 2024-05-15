Прем'єр Румунії Марчел Чолаку заявив, що його країна поки не ухвалила рішення щодо відправлення Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Однак йому подобається реакція російського диктатора Владіміра Путіна на ці обговорення.

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Передчасні висновки

Днями прем'єр Румунії Марчел Чолаку заявив, що міністр оборони країни Анджел Тилвар має "серйозні застереження" щодо передання Україні систем протиповітряної оборони Patriot, не уточнивши, чому той дотримується такої позиції.

Чолаку зазначив, що не обговорював питання посилення української ППО з президентом Клаусом Йоганнісом, але мав відповідну розмову з Тилваром. Глава Міноборони Румунії, за словами Чолаку, є "не дуже прихильним" до передання Україні ЗРК Patriot.

Очільник оборонного відомства аргументував це тим, що країні самій потрібна ця система. Обговорюючи це питання із Чолаку, у прем'єра уточнили, чи означає це відмову у переданні Україні Patriot. На це Чолаку заявив, що такий висновок є передчасним.

Рішення ухвалюватиметься на Вищій раді національної оборони, як заведено,

– заявив він.

Що цьому передувало

Напередодні президент Румунії Клаус Йоганніс заявив у вівторок, 7 травня, про готовність обговорити можливість відправки ЗРК Patriot в Україну.

Після зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, Йоганніс підкреслив, що в останні кілька тижнів ведеться обговорення щодо того, хто може надати Україні системи Patriot.

Президент Байден згадав про це ... під час нашої зустрічі, і я сказав, що я відкритий для обговорення. Я повинен обговорити це у Вищій раді оборони, щоб побачити, що ми можемо запропонувати, і що ми можемо отримати натомість, тому що неприйнятно залишити Румунію без протиповітряної оборони,

– зазначив очільник Румунії.

Нагадаємо, що раніше з'явилася інформація про те, що Німеччина може передати ЗРК Patriot до України уже до кінця червня. Зазначимо, що постачання зенітного ракетного комплексу може збігтись з постачанням перших F-16.