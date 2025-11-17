"Тогда России придет конец": экс-глава МИД предположил, как США могут больно ударить по Кремлю

США только угрожают агрессивной политикой в сторону России, но на самом деле страна так и не перешла к решительным действиям. Американские политики до сих пор будто сигнализируют Владимиру Путину, что он может продолжать убийства.

Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко заметил 24 Каналу, что сенатор Линдси Грэм уже давно призывает признать Россию страной-спонсором терроризма. Это означает введение тотальных санкций.

Как США могут надавить на Россию?

"Признание государством-спонсором терроризма – это практически торговое эмбарго. Если "отрезать" Россию от мировой экономики, то ей просто наступит конец", – добавил Владимир Огрызко.

Также можно рассмотреть эту ситуацию с точки зрения отраслевых санкций. Всем известно, что "Росатом" работает во многих странах мира и продолжает зарабатывать большие деньги, приносит в российский бюджет десятки миллиардов долларов.

Разве это большая проблема наложить санкции на "Росатом"? Или поставить вопрос о реальном отрезании России от глобальной банковской системы SWIFT? США действительно ввели определенные санкции, но остались банки, через которые россияне до сих пор могут работать,

– подчеркнул дипломат.

В такой ситуации откровенно странными являются заявления госсекретаря США, что они якобы исчерпали все возможности давления на Россию. Есть множество вариантов, что еще можно сделать.

После всех заявлений, что Россия якобы готова к диалогу, хочет мира – может состояться очередной звонок Трампа к Путину. Российский диктатор снова начнет убеждать, что хочет договориться, а ответственность за сорванную встречу переложит на главу МИД или на кого-то другого. Подобные вещи мы совсем скоро можем услышать.

В таком случае Трамп, вероятно, даст России больше времени и не будет вводить новые санкции. Такие случаи мы не раз видели.

Что известно о санкциях США против России?