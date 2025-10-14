Летчик-инструктор сказал, из-за какой проблемы россияне могли потерять вертолет Ка-52
- Российский вертолет Ка-52, вероятно, был поражен на поле боя, ведь он летит на малых высотах.
- Усиленная ПВО Украины не позволяет россиянам безопасно действовать на фронте, также есть другие риски для таких вертолетов.
Скорее всего, российская авиация снова понесла потери. Оккупанты, вероятно, не досчитаются боевого вертолета Ка-52, который могли поразить на поле боя.
Сейчас значение этого борта несколько меньше, но он был очень важным в 2023 году. Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что тогда вертолеты Ка-52 поражали очень много техники на поле боя.
Как Россия могла потерять свой борт?
Эти вертолеты использовали противотанковые ракеты, чтобы поразить западное вооружение на фронте. Из-за недостатка авиационной компоненты мы не смогли "подавить" работу Ка-52.
Уже потом, когда Украина получила ракеты ATACMS, нам удалось атаковать места базирования этих вертолетов. Их размещали в районе Бердянска, Луганска, Мариуполя. Силы обороны смогли достать до самого Азовского побережья.
Это серьезная "машина", но сейчас плотность нашей ПВО усилена. Поэтому россияне не используют Ка-52 как раньше, но несмотря на это, они все-таки летают,
– отметил Роман Свитан.
По его словам, одной из причин потери судна могло быть то, что вертолеты попадают под попадание локаторов на малых высотах. Украина не позволяет им близко подходить к линии боестолкновения, даже тактические аэродромы Ка-52 расположены за сотни километров.
При этом скорость вертолета небольшая – 200 – 250 километров в час. Поэтому они вынуждены довольно долго лететь на низких высотах то в одну, то в другую сторону.
В этот момент может случиться что угодно: столкновение с птицей, линией электропередач или просто отказ авиационной техники на малых высотах, что всегда приводит к катастрофе.
Другие потери российской авиации
- Во время учебного полета разбился истребитель-перехватчик МиГ-31, который мог переносить ракеты "Кинжал". Для России это безвозвратная потеря, ведь такие суда они не могут изготавливать. Авария произошла в Липецкой области, пилоты, вероятно, катапультировались.
- Впервые с помощью FPV-дрона украинские военные сбили российский вертолет Ми-8. Для того, чтобы осуществить такое задание бойцы работали месяц. Поразить судно удалось во время лобового столкновения.
- Еще один вертолет Ми-8 сгорел в России из-за халатности российских офицеров. Один из них дал приказ сжечь мусор на территории аэродрома в Новочеркасске. Пламя распространилось на траву. Как следствие, сгорел вертолет с топливом и всем снаряжением.