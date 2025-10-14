Скорее всего, российская авиация снова понесла потери. Оккупанты, вероятно, не досчитаются боевого вертолета Ка-52, который могли поразить на поле боя.

Сейчас значение этого борта несколько меньше, но он был очень важным в 2023 году. Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что тогда вертолеты Ка-52 поражали очень много техники на поле боя.

Как Россия могла потерять свой борт?

Эти вертолеты использовали противотанковые ракеты, чтобы поразить западное вооружение на фронте. Из-за недостатка авиационной компоненты мы не смогли "подавить" работу Ка-52.

Уже потом, когда Украина получила ракеты ATACMS, нам удалось атаковать места базирования этих вертолетов. Их размещали в районе Бердянска, Луганска, Мариуполя. Силы обороны смогли достать до самого Азовского побережья.

Это серьезная "машина", но сейчас плотность нашей ПВО усилена. Поэтому россияне не используют Ка-52 как раньше, но несмотря на это, они все-таки летают,

– отметил Роман Свитан.

По его словам, одной из причин потери судна могло быть то, что вертолеты попадают под попадание локаторов на малых высотах. Украина не позволяет им близко подходить к линии боестолкновения, даже тактические аэродромы Ка-52 расположены за сотни километров.

При этом скорость вертолета небольшая – 200 – 250 километров в час. Поэтому они вынуждены довольно долго лететь на низких высотах то в одну, то в другую сторону.

В этот момент может случиться что угодно: столкновение с птицей, линией электропередач или просто отказ авиационной техники на малых высотах, что всегда приводит к катастрофе.

Другие потери российской авиации