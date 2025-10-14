Сейчас значение этого борта несколько меньше, но он был очень важным в 2023 году. Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что тогда вертолеты Ка-52 поражали очень много техники на поле боя.
Смотрите также 1200 оккупантов уничтожены вместе с техникой: потери врага на 14 октября
Как Россия могла потерять свой борт?
Эти вертолеты использовали противотанковые ракеты, чтобы поразить западное вооружение на фронте. Из-за недостатка авиационной компоненты мы не смогли "подавить" работу Ка-52.
Уже потом, когда Украина получила ракеты ATACMS, нам удалось атаковать места базирования этих вертолетов. Их размещали в районе Бердянска, Луганска, Мариуполя. Силы обороны смогли достать до самого Азовского побережья.
Это серьезная "машина", но сейчас плотность нашей ПВО усилена. Поэтому россияне не используют Ка-52 как раньше, но несмотря на это, они все-таки летают,
– отметил Роман Свитан.
По его словам, одной из причин потери судна могло быть то, что вертолеты попадают под попадание локаторов на малых высотах. Украина не позволяет им близко подходить к линии боестолкновения, даже тактические аэродромы Ка-52 расположены за сотни километров.
При этом скорость вертолета небольшая – 200 – 250 километров в час. Поэтому они вынуждены довольно долго лететь на низких высотах то в одну, то в другую сторону.
В этот момент может случиться что угодно: столкновение с птицей, линией электропередач или просто отказ авиационной техники на малых высотах, что всегда приводит к катастрофе.
Другие потери российской авиации
- Во время учебного полета разбился истребитель-перехватчик МиГ-31, который мог переносить ракеты "Кинжал". Для России это безвозвратная потеря, ведь такие суда они не могут изготавливать. Авария произошла в Липецкой области, пилоты, вероятно, катапультировались.
- Впервые с помощью FPV-дрона украинские военные сбили российский вертолет Ми-8. Для того, чтобы осуществить такое задание бойцы работали месяц. Поразить судно удалось во время лобового столкновения.
- Еще один вертолет Ми-8 сгорел в России из-за халатности российских офицеров. Один из них дал приказ сжечь мусор на территории аэродрома в Новочеркасске. Пламя распространилось на траву. Как следствие, сгорел вертолет с топливом и всем снаряжением.