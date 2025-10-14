Зараз значення цього борта дещо менше, але він був дуже важливим у 2023 році. Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що тоді гелікоптери Ка-52 уражали дуже багато техніки на полі бою.

Як Росія могла втратити свій борт?

Ці гелікоптери використовували протитанкові ракети, щоб уразити західне озброєння на фронті. Через нестачу авіаційної компоненти ми не змогли "подавити" роботу Ка-52.

Уже згодом, коли Україна отримала ракети ATACMS, нам вдалося атакувати місця базування цих гелікоптерів. Їх розміщували у районі Бердянська, Луганська, Маріуполя. Сили оборони змогли дістати до самого Азовського узбережжя.

Це серйозна "машина", але зараз щільність нашої ППО посилена. Тому росіяни не використовують Ка-52 як раніше, але попри це, вони все-таки літають,

– зауважив Роман Світан.

За його словами, однією з причин втрати судна могло бути те, що гелікоптери потрапляють під влучання локаторів на малих висотах. Україна не дозволяє їм близько підходити до лінії боєзіткнення, навіть тактичні аеродроми Ка-52 розташовані за сотні кілометрів.

При цьому швидкість гелікоптера невелика – 200 – 250 кілометрів за години. Тож вони змушені досить довго летіти на низьких висотах то в один, то в інший бік.

У цей момент може трапитися що завгодно: зіткнення з птахом, лінією електропередач або просто відмова авіаційної техніки на малих висотах, що завжди призводить до катастрофи.

Інші втрати російської авіації