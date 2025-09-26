По информации польского издания, Варшава готовит законопроект, который позволит полякам сбивать российские дроны над Украиной без согласия НАТО. Страна действительно на это способна.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов, отметив, что теперь важно просто ждать, возможно месяцы. Вероятно, такое решение подтолкнет Кремль к переговорам.

Может ли Польша сбивать дроны над Украиной?

Специалист по стратегическим коммуникациям отметил, что Польша имеет право защищать свое воздушное пространство, даже в воздушном пространстве других стран, то есть Украины. Поэтому такой сценарий действительно реален. Важно, что это решение именно Польши.

Хотя остаётся вопрос времени, вероятно, Польша примет решение через месяцы, такое изменение действий полезно для Украины.

Учитывая, что российский потенциал исчерпывается, что россияне могут увидеть, что уже такое началось (решение Польши – 24 Канал), что потом возможны новые этапы привлечения НАТО, то решение идти на переговоры от россиян возможно,

– предположил он.

По мнению Богданова, если ситуация в российской экономике будет ухудшаться, Кремль будет готов к окончанию войны уже зимой. Если ситуация в экономике будет давать возможность продолжать войну, Владимира Путина может сдержать вовлеченность Альянса.

Он добавил, что все равно, к сожалению, все зависит от российского диктатора. Путин до сих пор думает, что может победить, до сих пор для него выход из войны связан с огромными рисками. Поэтому он будет тянуть до последнего – или его остановят снаружи, или изнутри.

Что известно о решимости Польши сбивать российские цели?