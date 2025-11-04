Долетают в тыл: авиаэксперт сказал, что мешает Украине сбивать КАБы

Управляемые авиабомбы являются серьезной угрозой не только для украинских военных, но и для прифронтовых населенных пунктов. Россия запускает их все больше, а не так давно КАБ долетел до Одесской области.

Есть технологические решения, которые могут перехватывать управляемые авиабомбы. Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что они вряд ли помогут в нашей ситуации.

Как можно противодействовать авиабомбам?

Россия использует КАБы в большом количестве, конвейерным способом. Авиабомбы могут работать на глубину до 150 километров. Поэтому нужно сопоставлять различные факторы.

Условно говоря, если Россия использует ежемесячно более 6 000 управляемых авиабомб, то мы понимаем в течение какого времени это делается. В то же время для этого ей нужно примерно 9 аэродромов и 300 самолетов для прикрытия воздушных бортов,

– отметил Анатолий Храпчинский.

Так мы понимаем, что ставку надо делать на уничтожение носителей и создание глубоких проблем на линии 300 километров для того, чтобы Россия была вынуждена оттягивать свои оперативные аэродромы глубже.

Это существенно увеличивает дистанцию подлета и сокращает возможность нагрузки самолетов определенным количеством управляемых бомб. Ведь чем дальше им надо лететь, тем меньше оружия они могут нести.

В таком случае противодействовать можно, увеличивая ударные средства типа дронов middle strike. Нам нужно поражать склады с вооружением, командные пункты, частично самолеты на аэродромах. Такие возможности у нас есть, но их надо масштабировать.

Какие трудности испытывает Украина?

Возможности противодействия КАБам действительно есть, но масштабировать их не позволяют определенные ограничения, – нехватка личного состава, достаточного количества видов вооружения. Даже то, что мы получаем от партнеров, не всегда соответствует тому количеству, которая нам нужна на самом деле.

Мы благодарим Великобританию за ракеты Storm Shadow, но они работают точечно против укрепленных объектов, командных пунктов, штабов и отдельных элементов производственных мощностей. При этом Storm Shadow не могут разрушить взлетно-посадочную полосу,

– подчеркнул бывший офицер Воздушных сил.

Поэтому нам стоит говорить о комплексном применении. Например, этой ракетой можно выбить некоторые элементы, а потом нанести удары нашими ударными средствами. Но для этого опять же нужно их достаточное количество.

