Страсти бушуют во Франции и Бельгии после поражения Марокко на ЧМ-2022: фото и видео беспорядков

Состоялся полуфинальный матч Чемпионата мира по футболу между Марокко и Францией. Он завершился победой французов, после чего начались беспорядки в Париже и других городах страны. Также столкновения футбольных фанатов произошли в Брюсселе в Бельгии.

Чемпионат мира по футболу 2022, проходящий в этом году в Катаре, выходит на финишную прямую. Полуфинальный матч Франция – Марокко закончился со счетом 2:0 – то есть победой французской сборной. Правоохранители не зря готовились к масштабным беспорядкам, ведь они действительно начались после окончания игры.

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Что происходит на улицах французских и бельгийских городов после матча

В преддверии окончания матча французские СМИ отмечали, что на Елисейских полях немало машин правоохранителей. В общей сложности около 10 тысяч полицейских в Париже, Брюсселе и других городах готовились к возможным столкновениям болельщиков.

На видео с Елисейских полей во Франции видны многочисленные машины спецназа полиции, когда подкрепления продолжают двигаться в центр города из-за опасений полиции столкновениями между французскими и марокканскими сторонниками.

– писали СМИ.

Собственно, самые большие столкновения болельщиков двух национальных команд произошли во французском городе Монпелье. Такая реакция марокканцев, очевидно, была вызвана тем, что недавно они испытывали радость. Фактически их сборная стала первой африканской и арабской командой, попавшей в финальную четверку мирового футбольного чемпионата.

Столкновение футбольных фанатов во Франции: смотрите видео из соцсетей

Кстати, стоит сказать, что когда сборная Марокко обыграла Португалию в четвертьфинале на прошлой неделе, тогда 20 тысяч болельщиков вышли на Елисейские поля, чтобы отпраздновать историческую победу. Однако между фанатами и полицией произошли столкновения. Правоохранителям пришлось даже применить слезоточивый газ – также 100 человек были арестованы из-за повреждений магазинов и автомобилей. После сегодняшнего поражения марокканцев ситуация не лучше, а следует заметить – наоборот, хуже.

Сборная Марокко проиграла Франции: смотрите видео беспорядков из соцсетей

В то же время в Бельгии тоже не все хорошо. Силовики вынуждены были блокировать часть столицы и портового города Антверпен и применить водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

Дошло даже до стрельбы

Обратите внимание! Именно во Франции и Бельгии больше всего мигрантов из африканских стран, в том числе из Марокко.

Журналист французского издания Le Figaro в своем твиттере написал, что ситуация обостряется.

Мужчины в капюшонах гоняются за марокканскими поклонниками. Различные группы болельщиков соответствуют друг другу искусственными минометами,

– отметил Николя Даген.

Кроме того, он опубликовал видео, на котором слышны даже звуки выстрелов.

Стрельба во Франции после футбольного матча: смотрите видео из соцсетей

Напомним, не так давно случилась стрельба в Риме. 57-летний житель столицы Италии Клаудио Кампити во время встречи жильцов дома достал пистолет и начал стрелять в разные стороны. В результате погибли несколько человек.