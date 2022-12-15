Пристрасті вирують у Франції й Бельгії після поразки Марокко на ЧС-2022: фото й відео заворушень

Відбувся півфінальний матч Чемпіонату світу з футболу між Марокко та Францією. Він закінчився перемогою французів, після чого розпочались заворушення в Парижі та інших містах країни. Також зіткнення футбольних фанатів сталися у Брюсселі, що у Бельгії.

Чемпіонат світу з футболу 2022, що цьогоріч проходить у Катарі, виходить на фінішну пряму. Півфінальний матч Франція – Марокко закінчився з рахунком 2:0 – тобто перемогою французької збірної. Правоохоронці не даремно готувалися до масштабних заворушень, адже вони справді розпочалися після закінчення гри.

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Що відбувається на вулицях французьких та бельгійських міст після матчу

Напередодні закінчення матчу французькі ЗМІ зазначали, що на Єлисейських полях чимало машин правоохоронців. Загалом близько 10 тисяч поліцейських у Парижі, Брюсселі та інших містах готувались до можливих зіткнень вболівальників.

На відео з Єлисейських полів у Франції видно численні машини спецназу поліції, коли підкріплення продовжують рухатися до центру міста через побоювання поліції зіткненнями між французькими та марокканськими прихильниками,

– писали ЗМІ.

Власне, найбільші зіткнення вболівальників двох національних команд сталися у французькому місті Монпельє. Така реакція марокканців, вочевидь, була спричинена тим, що нещодавно вони відчували неабияку радість. Фактично їхня збірна стала першою африканською та арабською командою, яка потрапила до фінальної четвірки світового футбольного чемпіонату.

Зіткнення футбольних фанатів у Франції: дивіться відео зі соцмереж

До речі, варто сказати, що коли збірна Марокко обіграла Португалію у чвертьфіналі минулого тижня, тоді 20 000 уболівальників вийшли на Єлисейські поля, щоб відсвяткувати історичну перемогу. Однак між фанатами та поліцією сталися зіткнення. Правоохоронцям довелось навіть застосувати сльозогінний газ – також 100 людей було заарештовано через пошкодження магазинів і автомобілів. Після сьогоднішньої поразки марокканців ситуація не краща, а, слід зауважити, навпаки – гірша.

Збірна Марокко програла Франції: дивіться відео заворушень зі соцмереж

Водночас у Бельгії також не все добре. Силовики змушені були блокувати частину столиці та портового міста Антверпен і застосувати водомети та сльозогінний газ, аби розігнати натовп.

Дійшло навіть до стрілянини

Саме у Франції та Бельгії найбільше мігрантів з африканських країн, зокрема з Марокко.

Журналіст французького видання Le Figaro у своєму твітері написав, що ситуація загострюється.

Чоловіки в капюшонах ганяються за марокканськими прихильниками. Різні групи вболівальників відповідають один одному штучними мінометами,

– зазначив Ніколя Даген.

Окрім того, він опублікував відео, на якому чути навіть звуки пострілів.

Стрілянина у Франції після футбольного матчу: дивіться відео зі соцмереж

Нагадаємо, не так давно сталася стрілянина в Римі. 57-річний житель столиці Італії Клаудіо Кампіті під час зустрічі мешканців будинку дістав пістолет і почав стріляти в різні сторони. Внаслідок цього загинуло декілька людей.