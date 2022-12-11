На тлі ейфорії марокканські фани влаштували погром у Парижі. Тисячі вболівальників заповнили вулиці міста, скандуючи та розмахуючи прапорами.

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Французька поліція застосувала сльозогінний газ

Після того, як збірні Франції та Марокко вийшли у півфінал чемпіонату світу з футболу, божевільні футбольні фанати почали трощити магазини в Парижі.

Поліція була змушена втрутитися після того, як фанати почали підпалювати фаєри та трощити магазини. Французька поліція повідомляє про понад 70 заарештованих внаслідок заворушень.

Божевільні фанати влаштували погром у Парижі: дивіться відео

Напередодні ввечері збірна Марокко сенсаційно вибила з турніру португальців, забезпечивши вихід до півфіналу вперше в історії країни та ставши першою збірною африканського континенту, якою скорилося подібне досягнення. У півфіналі турніру марокканці зіграють із збірною Франції.

Агресивна поведінка марокканських уболівальників, на жаль, не рідкість – раніше вони навели метушню на вулицях Брюсселя. І, що цікаво, також після перемоги своєї збірної. Страшно уявити, що вони зроблять після поразки.