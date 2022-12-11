На фоне эйфории марокканские фаны устроили погром в Париже. Тысячи болельщиков заполнили улицы города, скандируя и размахивая флагами.

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Французская полиция применила слезоточивый газ

После того, как сборные Франции и Марокко вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу, сумасшедшие футбольные фанаты начали крушить магазины в Париже.

Полиция была вынуждена вмешаться после того, как фанаты начали поджигать файеры и крушить магазины. Французская полиция сообщает о более чем 70 арестованных в результате беспорядков.

Безумные фанаты устроили погром в Париже: смотрите видео

Накануне вечером сборная Марокко сенсационно выбила из турнира португальцев, обеспечив выход в полуфинал впервые в истории страны и став первой сборной африканского континента, которой покорилось подобное достижение. В полуфинале турнира марокканцы сыграют со сборной Франции.

Агрессивное поведение марокканских болельщиков, к сожалению, не редкость – раньше они привели суету на улицах Брюсселя. И, что интересно, тоже после победы своей сборной. Страшно вообразить, что они сделают после поражения.