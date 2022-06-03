СБУ ликвидировала банду, которая передавала оккупантам разведданные и доходы от наркобизнеса

СБУ провела масштабную спецоперацию в Киеве и Чернигове. Во время нее правоохранители разоблачили международную группировку, которая продавала в Украине наркотики, а деньги отправляла в Россию.

Наркодилеры собирали информацию о Вооруженных Силах Украины

Злоумышленники ежемесячно переправляли в Россию более 3 миллионов в гривневом эквиваленте. Эти деньги получали от сбыта оптовых партий амфетамина.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": СБУ предотвратила серию вражеских кибератак на органы власти и критическую инфраструктуру Украины

Денежные средства выводили через российскую биржу криптовалют, а их конечные получатели – лица, подконтрольные представителям спецслужб страны-агрессора,

– рассказали в Службе безопасности Украины.

В составе банды действовала разветвленная сеть наркодилеров, собиравших информацию о дислокации и перемещении украинских войск. Эти данные они передавали оккупантам.

В общей сложности в группировку входили более 20 человек. Наркотики они продавали через телеграмм-каналы на территории Киевской, Черниговской и Сумской областей.

Сотрудники СБУ задержали 2 организаторов банды. В настоящее время решают вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. Неотложные следственно-оперативные действия продолжаются.

Рекомендуем Бои в центре Северодонецка и подготовка наступления на Слобожанщине: основное за 100-й день войны

Последние новости о работе СБУ

1 июня служба сообщила, что разоблачила заместителя председателя Черновицкой областной военной администрации на сделках с гуманитарной помощью . Чиновника подозревают в том, что он способствовал использованию автомобилей скорой помощи в коммерческих целях. Этот транспорт привезли из Италии как гуманитарную помощь, а чиновник решил предоставлять его платно для транспортировки больных. Реализовать циничную схему ему помог генеральный директор одного из медучреждений.

В конце мая СБУ задержала ведущего инженера-конструктора ГП "Антонов". Все потому, что он писал в социальных сетях сообщения в поддержку России в войне против Украины. Так, подозреваемый распространял карту Украины, где часть территорий нашего государства принадлежит соседним странам. Предатель цинично писал, что "нет такой страны как Украина. Есть окраина России". Правоохранители уже направили в суд акт, чтобы подозреваемому избрали меру пресечения.

На предприятии Укроборонпрома уличили российского агента. Предатель осуществлял агитацию в пользу государства-агрессорки. Кстати, установить злоумышленника СБУ помогло подразделение безопасности предприятия.

Это может вас заинтересовать – СБУ получила доступ к телефону кадыровца: видео

Всего с начала полномасштабной войны в Украине СБУ разоблачила более 360 российских агентов и более 5 тысяч коллаборантов.