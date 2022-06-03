СБУ ліквідувала банду, яка передавала окупантам розвіддані та прибутки від наркобізнесу

СБУ провела масштабну спецоперацію у Києві та Чернігові. У її межах правоохоронці викрили міжнародне угруповання, яке продавало в Україні наркотики, а гроші відправляло в Росію.

Наркодилери збирали інформацію про Збройні Сили України

Зловмисники щомісяця переправляли в Росію понад 3 мільйони у гривневому еквіваленті. Ці гроші отримували від збуту гуртових партій амфетаміну.

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Кошти виводили через російську біржу криптовалют, а їхні кінцеві отримувачі – особи, підконтрольні представникам спецслужб країни-агресора,

– розповіли у Службі безпеки України.

У складі банди діяла розгалужена мережа наркодилерів, які збирали інформацію про дислокацію та переміщення українських військ. Ці дані вони передавали окупантам.

Загалом до угруповання входили понад 20 осіб. Наркотики вони продавали через телеграм-канали на території Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Працівники СБУ затримали 2 організаторів банди. Наразі вирішують питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Невідкладні слідчо-оперативні дії тривають.

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Останні новини про роботу СБУ

1 червня служба повідомила, що викрила заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на оборудках з гуманітарною допомогою. Чиновника підозрюють у тому, що він сприяв використанню автомобілів швидкої допомоги у комерційних цілях. Цей транспорт привезли з Італії як гуманітарну допомогу, а чиновник вирішив надавати його платно для транспортування хворих. Реалізувати цинічну схему йому допоміг генеральний директор однієї з медустанов.

Наприкінці травня СБУ затримала провідного інженера-конструктора ДП "Антонов". Все тому, що він писав у соціальних мережах дописи на підтримку Росії у війні проти України. Так, підозрюваний поширював карту України, на якій частина територій нашої держави належить сусіднім країнам. Зрадник цинічно писав, що "нема такої країни, як Україна. Є окраїна Росії". Правоохоронці вже скерували до суду акт, аби підозрюваному обрали запобіжний захід.

На підприємстві Укроборонпрому викрили російського агента. Зрадник здійснював агітацію на користь держави-агресорки. До речі, встановити зловмисника СБУ допоміг підрозділ безпеки підприємства.

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Загалом з початку повномасштабної війни в Україні СБУ викрила понад 360 російських агентів і понад 5 тисяч колаборантів.