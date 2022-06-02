Про це розповів речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко у відео, опублікованому 2 червня на офіційній сторінці відомства у телеграмі. Він зауважив, що останні спецоперації СБУ у сфері протидії ворогу в інформаційному та кіберпросторах стосувались низки регіонів нашої держави.

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Нейтралізація потужного хакерського угруповання на Полтавщині

У Полтавській області співробітники Служби безпеки України знешкодили хакерське угруповання, що працювало в інтересах спецслужб Росії. Зловмисники планували здійснити серію потужних кібератак на органи української влади та об'єкти критичної інфраструктури нашої держави.

До складу злочинної групи входили 4 хакери, які спеціалізувались на здійсненні DDoS-атак. За свою підривну діяльність вони отримали гроші через заборонені російські платіжні системи, а між собою та з куратором з Росії комунікували завдяки закритим каналам зв'язку.

Крім того, у регіоні було ліквідовано ботоферму російських спецслужб, яка використовувалась для масового поширення пропаганди та дезінформації. Цим займались майже 7 тисяч фейкових акаунтів, зареєстрованих на телефонні номери українських та зарубіжних сотових операторів.

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Протидія ворогу в інформаційному просторі

У Вінниці слідчі Служби безпеки завершили досудове розслідування щодо поплічниці Анатолія Шарія , яка підтримувала агресію Росії й виправдовувала злочини російських окупантів на території нашої держави. Справу проти неї передано до суду.

, яка підтримувала агресію Росії й виправдовувала злочини російських окупантів на території нашої держави. Справу проти неї передано до суду. У Києві було затримано російського інтернет-агента, який закликав до повалення й захоплення влади в Україні.

в Україні. На Донеччині працівники СБУ викрили антиукраїнського блогера, який агітував громадян нашої держави допомагати ворогу.

У Рівненській області, за матеріалами Служби безпеки, до суду направлено обвинувальний акт щодо колишньої співробітниці одного зі стратегічно важливих об'єктів регіону, яка поширювала кремлівську дезінформацію .

. На Черкащині кіберфахівці СБУ блокували діяльність трьох російських пропагандистів.

Додамо, що окрім цього, урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA попередила про нову кібератаку на державні організації нашої країни. Так, хакери почали ширити електронні листи на скриньки працівників держустанов з файлом "зміни оплати праці з нарахуваннями.docx". Зазначається, що відкриття цього документа загрожує ураженням комп'ютера шкідливою програмою Cobalt Strike Beacon.

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