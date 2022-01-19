СБУ разоблачила группировки, которые сбывали наркотики в колониях
Источник:Пресс-служба СБУ
В ходе масштабной спецоперации в северных регионах государства СБУ приостановила деятельность преступных группировок. Банды функционировали в тюрьмах Ровно и Луцка, а координировали их "воры в законе" из России.
По информации следствия, в Ровно главой преступников был уголовный авторитет, который отбывает наказание в местной исправительной колонии. Его заключили в тюрьму за преступления, связанные с убийством и нанесением тяжких телесных повреждений.
Читайте также Угроза миллионных убытков: СБУ разоблачила оборонную схему
Схема в Ровно
Отмечается, что в криминальном мире его считали "наблюдающим" за этим учреждением. Там он создал преступную группировку с четкой иерархией, которая поставляла и сбывала осужденным наркотики.
СБУ разоблачила канал поставки наркотиков в тюрьме Ровно / Фото СБУ
В ее состав входили заключенные и жители Ровненской, Волынской, Киевской и Донецкой областей. Так называемый надзиратель внедрил и контролировал наполнение "общака", в который поступали деньги с:
- продажи наркотиков;
- азартных игр;
- поставок на территорию учреждения табачных изделий и еды;
- других видов противоправной деятельности.
Часть этих денег он отправлял "ворам в законе" в Россию. Сообщники, которые были "на свободе", фасовали и маскировали наркотики в продуктах и отправляли посылками в тюрьму. Кроме того, перебрасывали товар через защитные сооружения учреждения.
Злоумышленникам сообщили о подозрении / Фото СБУ
По информации правоохранителей, они обнаружили 13 фактов совершения преступлений этой группировкой. Во время обысков в колонии и местах проживания фигурантов дела сотрудники СБУ нашли наркотические вещества, черновую бухгалтерию, деньги, средства связи и другое.
На основании этих улик организатору и 7 его сообщникам сообщили о подозрении.
Схема на Волыни
В то же время на Волыни правоохранители установили, что 2 осужденных, которые считают себя авторитетами в криминальном мире, собрали преступную группу из "единомышленников". В ее состав входили 6 заключенных и 3 находящихся "на свободе".
В состав преступной банды входили 9 человек / Фото СБУ
Преступники занимались снабжением и распространением психотропных веществ в колонии. В результате обысков правоохранители изъяли:
- наркотические средства;
- психотропные вещества;
- холодное оружие;
- средства связи;
- другие подтверждения противоправной деятельности.
Преступникам сообщили о подозрении в совершении преступления.
Последние разоблачения Службы безопасности Украины
- СБУ разоблачила должностное лицо акционерного общества "Укргаздобыча" на незаконной схеме. Отмечается, что 38-летний мужчина требовал деньги у предприятия за перенос сроков поставки.
- В Киеве разоблачили группу врачей-мошенников. Они торговали поддельными сертификатами о вакцинации против COVID-19.
- СБУ задержала агента спецслужб России, который планировал ряд терактов в Одесской области. Его поймали, когда он вербовал исполнителя будущих преступлений.
Актуально – СБУ "поставила на колени" донецкого террориста: смотрите видео