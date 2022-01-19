СБУ викрила угрупування, які збували наркотики в колоніях
Джерело:пресслужба СБУ
У ході масштабної спецоперації в північних регіонах держави СБУ зупинила діяльність злочинних угруповань. Банди функціонували у в’язницях Рівного та Луцька, а координували їх "злодії у законі" з Росії.
За інформацією слідства, у Рівному головою злочинців був кримінальний авторитет, який відбуває покарання у місцевій виправній колонії. Його ув'язнили за злочини, пов'язані з вбивством та нанесенням тяжких тілесних ушкоджень.
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Схема у Рівному
Зазначається, що в кримінальному світі його вважали "наглядаючим" за цією установою. Там він створив злочинне угрупування з чіткою ієрархією, яке постачало та збувало засудженим наркотики.
СБУ викрила канал постачання наркотиків у в'язниці Рівного / Фото СБУ
До його складу входили ув'язнені й жителі Рівненської, Волинської, Київської та Донецької областей. Так званий наглядач впровадив та контролював наповнення "общака", до якого надходили гроші з:
- продажу наркотиків;
- азартних ігор;
- постачання на територію установи тютюнових виробів та їжі;
- інших видів протиправної діяльності.
Частину цих грошей він відправляв "злодіям у законі" до Росії. Спільники, які були "на волі", фасували та маскували наркотики у продуктах та відправляли посилками до в'язниці. Крім того, перекидали товар через захисні споруди установи.
Зловмисникам повідомили про підозру / Фото СБУ
За інформацією правоохоронців, вони виявили 13 фактів здійснення злочинів цим угрупуванням. Під час обшуків у колонії та за місцями проживання фігурантів справи співробітники СБУ зайшли наркотичні речовини, чорнову бухгалтерію, гроші, засоби зв'язку та інше.
На підставі цих доказів організатору та 7 його спільникам повідомили про підозру.
Схема на Волині
Водночас на Волині правоохоронці встановили, що 2 засуджених, які вважають себе авторитетами у кримінальному світі, зібрали злочинну групу з "однодумців". До її складу входило 6 в'язнів та 3 осіб, які перебували "на волі".
До складу злочинної банди входило 9 осіб / Фото СБУ
Злочинці займались постачанням та розповсюдженням психотропних речовин у колонії. У результаті обшуків правоохоронці вилучили:
- наркотичні засоби;
- психотропні речовини;
- холодну зброю;
- засоби зв’язку;
- інші докази протиправної діяльності.
Злочинцям повідомили про підозру у вчиненні злочину.
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